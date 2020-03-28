أثير الشارقة ينطلق من منازل المذيعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لضمان سلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس «كورونا»، تقدم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون كل برامج قنواتها الإذاعية بنظام العمل عن بعد من منازل مقدميها.

وبدأت الهيئة الأسبوع الماضي هذه الخطوة، فقدمت برنامج «الخط المباشر» والبرنامج الإذاعي «العيادة المالية» من خارج الاستديوهات.

وتعمل الهيئة على تعميم التجربة على جميع برامج إذاعات «الشارقة» و«القرآن الكريم» و«بلس 95» باللغة الإنجليزية، بدءاً من الأحد، على أن تواصل تقديم البرامج التلفزيونية بنظام المناوبة بين المذيعين حفاظاً على سلامتهم.

وأكد محمد حسن خلف، المدير العام للهيئة، أنها تمتلك كل الإمكانات والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة التي تمكنها من تقديم البرامج عن بعد بالجودة ذاتها التي تبثها بها من داخل استديوهاتها.

وأوضح أن تجربة البث من المنزل في الأوضاع الراهنة تؤكد حرص الهيئة على أن تكون قريبة من جمهورها، وأن تبادر وتقدم نموذجاً لمختلف المؤسسات والهيئات والشركات في الدولة وخارجها لأخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجاوز أزمة «كورونا».

وأثبتت كوادر الهيئة قدرتها على الاستجابة للظرف الراهن، إذ قدم اثنان من مذيعي «الخط المباشر» البرنامج من المنزل، خصوصاً أنه يعد واحداً من أهم برامج الهيئة التي تعنى بشؤون المستمعين والمشاهدين ويشكل الصلة الأقوى بينهم وبين المسؤولين في أنحاء الدولة ويبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وسلط فريق البرنامج الضوء على أهمية الحجر الصحي للوقاية من المرض ووجه رسائل توعية للجمهور بأهمية الالتزام بالتعليمات الحكومية في ما يخص بقاء أفراد المجتمع في المنازل.

وبعد نجاح إذاعة الشارقة ببث برنامج العيادة المالية من المنزل، تعمل على تطبيق آلية العمل عن بعد للموظفين والعاملين، وذلك بعد تدريب المعدّين والمقدمين على أفضل التقنيات وأحدثها لتقديم كل البرامج الإذاعية بشكل احترافي من منازل المذيعين.

وهذه البرامج هي «الأثير»، و«مسارات شبابية»، و«أمان يابلادي»، و«بيت العمر»، و«مساء الثقافة»، و«كيف نبدأ؟»، و«طبيبك يجيبك».

بدورها، أنهت «إذاعة القرآن الكريم من الشارقة» كل التجهيزات الفنية بالتعاون مع إدارة الهندسة في الهيئة للعمل عن بعد كلٌ حسب تخصصه ومهامه الوظيفية، سواء ما يتعلق بالإعلام الرقمي عبر استخدام أنظمة تتيح فتح الأجهزة عن بعد لتصميم وتركيب الصوت على الفيديو، أو ما يتعلق بجدولة وأرشفة البث الإذاعي من خلال استخدام أنظمة هندسية إلكترونية ذات مواصفات عالية للحماية تتيح لموظف جدولة البث العمل من المنزل على أن يتولى آخر المراجعة الزمنية، لاسيما موعد الأذان وترتيب السور وفقاً للختمة اليومية.

أما بالنسبة لفنيي الصوت، فأتاحت الإذاعة استخدام نظام المونتاج وتنزيله على أجهزة الحاسوب المحمولة لإنجاز أعمال مونتاج السور والفواصل القرآنية. كما دربت الإذاعة الموظفين المعنيين بمراقبة السور تجويدياً والبرامج موضوعياً ونحوياً، ووفرت لهم إمكانية تحميلها على الأجهزة الخاصة بهم داخل منازلهم.

واستعدت إذاعة «بلس 95» لمواصلة تقديم كل البرامج من المنزل بشكل اعتيادي عبر الإمكانات الفنية التي وفرتها الهيئة.

وعلى صعيد متصل، تستمر نشرة «أخبار الدار» في جهودها لنقل الصورة التي تعيشها الإمارات، والشارقة بوجه خاص، في ظل أزمة «كورونا» ناقلة جهود مختلف الدوائر والهيئات والجهات العاملة في الإمارة من خلال تعاملها مع الأوضاع الراهنة. وتضع النشرة المشاهد في قلب الحدث وتحرص على طمأنته وتوعيته باتباع التعليمات الوقائية.