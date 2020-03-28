إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على اختبار سريع لكورونا يظهر خلال 5 دقائق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

أعلنت شركة «آبوت لابوراتوريز» لتصنيع الأجهزة الطبية حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لتسويق اختبارها السريع للكشف عن

وتخطط الشركة لإنتاج 5 ملايين اختبار شهرياً، يمكن استخدامها في المستشفيات، وعيادات الأطباء، والرعاية العاجلة. جون فريلز، نائب رئيس البحث والتطوير في الشركة، قال «في ظل وصول عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 1700 حالة بسبب تفشي كوفيد 19، حصلنا على موافقة فيدرالية بموجب ترخيص استخدام الطوارئ على إمكانية تسويق اختبار الشركة الذي يوفر نتيجة إيجابية تثبت الإصابة بالفيروس خلال 5 دقائق، ونتيجة سلبية خلال 13 دقيقة تقريباً». روبرت فورد، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة أبوت، قال «ستتم مكافحة وباء كوفيد-19 على جبهات متعددة. يعد الاختبار الجزيئي المحمول الذي يقدم نتائج في دقائق من الحلول التشخيصية اللازمة لمكافحة هذا الفيروس».

كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وافقت على اختبارات أخرى أجرتها شركات أخرى مثل روشيه وغيرها. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسينأعلنت شركة «آبوت لابوراتوريز» لتصنيع الأجهزة الطبية حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لتسويق اختبارها السريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، والذي تظهر نتائجه خلال 5 دقائق.وتخطط الشركة لإنتاج 5 ملايين اختبار شهرياً، يمكن استخدامها في المستشفيات، وعيادات الأطباء، والرعاية العاجلة. جون فريلز، نائب رئيس البحث والتطوير في الشركة، قال «في ظل وصول عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 1700 حالة بسبب تفشي كوفيد 19، حصلنا على موافقة فيدرالية بموجب ترخيص استخدام الطوارئ على إمكانية تسويق اختبار الشركة الذي يوفر نتيجة إيجابية تثبت الإصابة بالفيروس خلال 5 دقائق، ونتيجة سلبية خلال 13 دقيقة تقريباً». روبرت فورد، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة أبوت، قال «ستتم مكافحة وباء كوفيد-19 على جبهات متعددة. يعد الاختبار الجزيئي المحمول الذي يقدم نتائج في دقائق من الحلول التشخيصية اللازمة لمكافحة هذا الفيروس».كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وافقت على اختبارات أخرى أجرتها شركات أخرى مثل روشيه وغيرها.

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