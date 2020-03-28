شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيطالي: لم أعد أذهب إلى الحلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على تعاطف مواطنيه بعد اعترافه بأنه هو أيضاً لا يذهب إلى الحلاق بسبب إغلاق كل الأعمال والمتاجر غير الأساسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت الذي كان يستعد فيه الرئيس الذي يحظى باحترام كبير في إيطاليا لإلقاء خطاب رسمي أمام الكاميرات، سمع صوت مستشاره جوفاني غراسو يطلب منه أن يسوّي خصلة من شعره.

وبعد تسويتها قال الرئيس «إيه جوفاني أنا أيضاً لم أعد أذهب إلى الحلاق...».

وبعد تسجيل الخطاب، تم توزيعه على وسائل الإعلام بدون اقتطاع تلك الحادثة. وهو خطأ اعتذر عنه قصر كويرينالي مقر الرئاسة لكنه أبهج مستخدمي الإنترنت. فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وسم #إيه جوفاني على نطاق واسع.

في خطابه، وهو الثاني منذ تفشي الوباء في إيطاليا، ناشد سيرجيو ماتاريلا القادة الأوروبيين. وقال «يجب على الجميع أن يفهموا قبل فوات الأوان خطورة التهديد الذي يشكله الفيروس على أوروبا».

ويتمتع سيرجيو ماتاريلا البالغ من العمر 78 عاماً والمعروف برصانته وبساطته بشعبية كبيرة في إيطاليا.

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