دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل Final Cut Pro X

© Tech World قدمت بواسطة آبل Logic Pro X

تطبيق Final Cut Pro X من آبل يتاح لمدة ثلاثة أشهر مجانًا، وتطبيق Logic Pro X يتاح تجريبيًا لأول مرة.

يبدو أن شركة آبل ترغب بتحفيز الناس على البقاء في منازلهم في ظل انتشار فيروس كورونا ومرض كوفيد-19 بشكل كبير، حيث قررت إتاحة تطبيق تحرير الفيديو المميز، Final Cut Pro X ، للمهتمين وبشكل مجاني لمدة 90 يومًا، وذلك بعد أن كان متاحًا لمدة شهر فقط بشكله التجريبي.

وتُعد فترة الثلاثة أشهر المتاحة مجانًا فترة كافية لتعلم أو الاستفادة بشكل كبير من تطبيق المونتاج وتحرير الفيديو بإمكانياته العالية.

لكن يجب ملاحظة أن المهتمين عليهم دفع 300 دولار أمريكي للحفاظ على النسخة على أجهزتهم بعد انتهاء الفترة المجانية والتجريبية.

على نفس الجانب، فإن تطبيق تحرير الصوت المميز، Logic Pro X ، سيكون متاحًا هو الآخر لمدة 90 يومًا بشكل مجاني للمستخدمين لتجربته والاستمتاع بإمكانياته، وهي المرة الأولى التي تقوم بها آبل بإتاحته للمستخدمين للتجربة حيث كانت الشركة تلزم المهتمين على شراء التطبيق لتجربته.

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تجدر الإشارة أن تكلفة تطبيق تحرير الصوت هي 200 دولار أمريكي، ويتوجب دفع المبلغ بانتهاء الفترة التجريبية للحفاظ على النسخة.

يمكن تحميل تطبيق أو برنامج المونتاج وتحرير الفيديو هنا Final Cut Pro X عبر الموقع الرسمي للاستفادة من المدة المجانية.

كما يمكن تحميل تطبيق أو برنامج تحرير الصوت هنا Logic Pro X وعبر الموقع الرسمي للشركة للاستفادة من الفترة التجريبية.

يرجى ملاحظة أن كلا التطبيقين يعملان على نظام تشغيل ماك.

التدوينة آبل تتيح برامج المونتاج وتحرير الفيديو والصوت لمدة 90 يوم مجانًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.