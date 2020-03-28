دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تقدم سماعة Mi 2 اللاسلكية وراوتر Wi-Fi 6 مع جهاز تلفاز في السوق الأوروبي ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شاومي هواتف Mi 10 في السوق الأوروبي بعد أن قدمت الهواتف في السوق الصيني سابقاً، كما أطلقت للسوق الأوروبي سماعة Mi 2 اللاسلكية وراوتر Wi-Fi 6 مع جهاز تلفاز بحجم 65 إنش.

أكدت شركة شاومي في مؤتمرها الأخير على التوسع في سوق الأجهزة الذكية التي تعتمد على الإتصال بالإنترنت، والتي تشمل الآن أكثر من 213 مليون متصل حول العالم، كما أعلنت الشركة عن إطلاق سماعة Mi Earphones 2 اللاسلكية في السوق الأوروبي وهي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من سماعة Mi AirDots Pro 2 التي قدمت في الصين خلال شهر سبتمبر.

وتضم سماعة Mi TWS 2 محرك بحجم 14.2مم، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.0، وتدعم صوتيات LDHC عالية الدقة، وتضم اثنان من الميكروفونات لإلغاء الضوضاء، كما تدعم السماعة اللاسلكية الإقتران التلقائي مع هواتف شاومي بواجهة MIUI، كما تدعم الإيقاف التلقائي المؤقت عند إزالتها من الأذن.

كما تدعم السماعة ميزة التحكم بالإيماءات لتشغيل الموسيقى، أو الرد وإستقبال المكالمات، أو تنشيط المساعد الرقمي، وتأتي السماعة بعمر شحن يصل إلى 4 ساعات،كما تدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB-C، والتي تضيف عمر شحن يصل إلى 14 ساعة من تشغيل الموسيقى.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Mi TWS 2 في السوق الأوروبي بدءاً من 25 من أبريل بسعر 80 يورو، على أن تتوفر باللون الأبيض فقط.

أيضاً أعلنت شاومي عن إطلاق جهاز راوتر AX3600 Wi-Fi 6 في الأسواق الأوروبية، والذي يأتي بميزة دعم 2976 ميجا بايت لكل ثانية، مع هوائيات متعددة، كما يضم معالج كوالكوم بعدد 6 من الأنوية، مع 7 من الهوائيات المستقلة، وهوائي مخصص للإقتران بالأجهزة الذكية التي تعتمد على الإتصال بالإنترنت، أيضاً يضم الرواتر عدد 6 من مضخم الطاقة الخارجي.

Advertisements

ويمكن لجهاز راوتر AX3600 Wi-Fi 6 أن يدعم الإقتران بعدد 248 جهاز، كما يتوفر للبيع في الأسواق الأوروبية بدءاً من 15 من يوليو بسعر 120 يورو.

كما أعلنت شاومي عن إطلاق جهاز تلفاز Mi TV 4S بحجم 65 إنش للأسواق الأوروبية، حيث يتميز الجهاز بلوحات LED، ويدعم دقة عرض 4K، كما يدعم تقنية HDR 10+، و MEMC، ويتميز بإطار من الألومينوم، ويضم اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 10W.

أيضاً يتميز Mi TV 4S بحجم 65 إنش بدعم تقنية Dolby في الصوتيات، و DTS-HD، كما يأتي بسعة تخزين 16 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وينطلق بنظام تشغيل Android 9 Pie.

كما يتميز Mi TV 4S بحجم 65 إنش بتقنية البلوتوث منخفضة الطاقة، كما يدعم الإتصال Wi-Fi ثنائي التردد، ويضم 3 من مداخل HDMI، مع 3 من منافذ USB، ومخرج AV، مع منفذ Ethernet، كما يأتي بChromecast مدمج لدعم مشاركة سريعة للفيديو، وينطلق للبيع في السوق الأوروبي في 15 من يونيو بسعر 550 يورو.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم سماعة Mi 2 اللاسلكية وراوتر Wi-Fi 6 مع جهاز تلفاز في السوق الأوروبي ظهر على التقنية بلا حدود.