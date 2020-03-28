حظر التجول بسبب كورونا فى العراق يؤخر فحص شحنة أرز من فيتنام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة في العراق إن فحص شحنة أرز قادمة من فيتنام في مياهه تأخر بسبب إجراءات جرى اتخاذها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد. وهذا التأخير هو أحدث مثال على مدى التأثير السلبي لإجراءات مكافحة انتشار الفيروس عالميا على سلاسل الإمدادات.

وقال زهير الجلبي المسؤول بوزارة التجارة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة "بسبب حظر التجول وصعوبة وصول كادر الفحص من بغداد (أرسلت) شركة تجارة الحبوب... كادر الفحص بالبصرة".

ويستمر حظر التجول على مستوى البلاد حتى 11 أبريل. وأغلقت الحدود وأوقفت رحلات الطيران الدولية ضمن جهود للسيطرة على انتشار المرض.

Advertisements

ويقع ميناء أم قصر الرئيسي للسلع العراقية بالقرب من البصرة.

ويوجد في العراق أكثر من 450 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن وحوالي 40 حالة وفاة، لكن من المرجح أن تكون أعداد الحالات أعلى بكثير لأن مرافق الاختبار محدودة في بلد يواجه نظام الرعاية الصحية به ضغوطا بالفعل.

وقال البيان إن فريق الفحص واجه مزيدا من التأخير بسبب صعوبة الحصول على "الملابس الوقائية الخاصة".