شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية يرد على شائعات وفاة محمود عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الشؤون المدنية في فلسطين، حسين الشيخ، اليوم السبت، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وفاة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال الشيخ على صفحته عبر "تويتر": "‏الرئيس محمود عباس يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي وخطط مواجهة انتشار فيروس كورونا مع كل الجهات المختصة، ويتمتع بصحة جيده ولا صحة لكل الإشاعات المغرضة من الطابور الخامس والمواقع الصفراء التي تهدف ضرب جبهتنا الداخلية في هذه المرحلة الحرجة . حمى الله شعبنا ووطننا"، وذلك حسب وكالة "معا" الفلسطينية.



الوزير الفلسطينى

​وكانت مواقع عالمية نشرت أمس الجمعة، قالت إن هناك تأكيدات عن وفاة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين الماضى، عفوا عمن أمضى نصف مدة العقوبة في القضايا الجناحية والجنائية، وفق روسيا اليوم.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إنه في ظل مخاطر انتشار فيروس "كورونا"، أصدر الرئيس محمود عباس عفوا خاصا عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية، مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني.

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وأضاف أبو ردينة أن هذا القرار لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة.

وأكد الرئيس الفلسطينى أن بلاده تبذل قصارى جهدها، وتسخر كل إمكاناتها، من أجل مواجهة فيروس كورونا الذى يهاجم العالم بأسره، مشيرا إلى أن المؤسسات المختصة تعمل من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن ذلك جاء فى خطاب للرئيس الفلسطينى ألقاه عبر تلفزيون فلسطين، أكد خلاله أنه وجه منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين الوقاية للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بالفيروس..مشيرا إلى أنه وجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها.

ودعا عباس سلطات الاحتلال الاسرائيلى إلى الإفراج عن المعتقلين والحفاظ على سلامتهم، فيما دعا المواطنين الفلسطينيين إلى الحرص والوقاية للحد من انتشار المرض..محذرا من الالتفات الى الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.