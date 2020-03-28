شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السودانى: إغلاق دور العبادة يتطلب فتوى شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى نصر الدين مفرح، إن العديد من الأصوات تعالت بالمطالبة بقرار يقضى بإيقاف صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، وإغلاق دور العبادة، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب فتوى شرعية تُلزم الجميع، وأضاف مفرح - في بيان اليوم السبت، "أن مثل هذه القرارات لا تأتي إلا وفق معلومات وتقديرات من جهات الاختصاص الطبية والصحية التي نطلع على بياناتها بخصوص فيروس "كورونا" على مدار الساعة عبر تقارير وزارة الصحة والمكتب الإعلامي لها".

وأكد أن مثل هذه القرارات تُقر برأي الجماعة وبموافقة مجلسي السيادة والوزراء، وبقرار مسئول ونافذ للجهات الرسمية، يعمم للأئمة والدعاة والعباد ويساءل حينها من خالفه، وحتى حينه نحن ملتزمون وملزمون بالتوجيهات والإرشادات التي تكفل لنا الوقاية والحد من انتشار الفيروس. وأشار الوزير السوداني إلى أنه عندما تتكامل تلك الرؤى وتكتمل حيثيات ذلك القرار لن نتردد في اتخاذه أبدا قائلا "حرمة الأبدان مقدمة على حرمة الأديان".

وكانت السلطات السودانية، أعلنت تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسودانيين قدما من الخارج، ووضعا تحت الحجر الصحى، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 5 حالات، حسبما ذكرت سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة السودانية قد أكدت عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، عدا الإصابات الثلاثة التى أعلن عنها فى الأيام الماضية، وتوفيت أحدها.

وقالت وزارة الصحة السودانية، فى بيان مساء اليوم الجمعة، إن تقارير الوضع الوبائى أشارت إلى عدم تسجيل السودان لحالات جديدة، لافتة إلى أن عدد حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان، حتى يوم أمس بلغت 77 حالة اشتباه.

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وأوضحت أن عدد من أكملوا فترة الحجر الصحي (14 يوما)، منذ قدومهم إلى السودان من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، بلغ 2176 شخصا تمت متابعة 1415 شخصا منهم بنسبة 64%.

وقررت السلطات المعنية فى السودان، الخميس تعليق حركة مركبات النقل العامة والخاصة بين الولايات تحسبا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية، قد ذكرت أن السودان أفرج بالأمس عن 4217 سجينا كإجراء احترازى من تفشى فيروس كورونا، وأكدت وزارة الصحة فى ولاية الخرطوم فحص المفرج عنهم فى إطار الإجراءات الاحترازية.

من ناحية أخرى مددت سلطة الطيران المدنى بجمهورية السودان إغلاق المطارات السودانية ابتداءً من اليوم وحتى 23 من الشهر القادم.

واستثنت رحلات الشحن الجوى والمعونات الإنسانية والإغاثة الطبية ورحلات التوقف الطارئ لأسباب تقنية أو التزود بالوقود التى لا تشمل إنزال ركاب وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ، حسبما نشرت واس .

ونصح برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الحكومة السودانية، بانتهاج سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومى وخفض تكلفة الإقراض، لمواجهة الأثر الإقتصادى السلبى لانتشار فيروس كرونا، ودعا برنامج الأمم المتحدة الانمائي، فى تقرير حول الأوضاع الاقتصادية فى السودان، إلى توسيع شبكات الأمان والدعم النقدى المباشر للمواطنين الأكثر تأثرا بحدة الفقر اضافة للعمل على رفع نسبة الانتاج للاكتفاء الذاتى فى مختلف ولايات السودان، وتحسين إمدادات المياه والإصحاح البيئى لتمكين المواطنين من إتباع الإرشادات الصحية لمواجهة جائحة الكرونا.