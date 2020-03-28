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أمريكا وبريطانيا تعملان مع السعوديين لإعادة مواطنيهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بريطانيا والولايات المتحدة إن الخطوط الجوية ستبدأ رحلات جوية تجارية استثنائية هذا الأسبوع لإعادة البريطانيين لبلادهم وكذلك يجري ترتيب رحلات مماثلة لإعادة الأمريكيين.

وقالت رسالة من السفارة البريطانية أرسلت عبر البريد الإلكتروني أمس الجمعة إن الرحلات إلى مطار هيثرو في لندن ستبدأ غدا الأحد من الرياض وفي وقت لاحق هذا الأسبوع من جدة والدمام. ومن المتوقع تسيير رحلة ثانية من الرياض أيضا.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم السبت إنها تعمل مع السلطات السعودية على ترتيب رحلات العودة إلى الولايات المتحدة على متن شركة طيران تجارية لكن لم يتم تأكيد رحلات بعد.

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وعلقت السعودية جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى المملكة لمدة أسبوعين ابتداء من 14 مارس في محاولة لاحتواء تفشي فيروس ، لكن لا يوجد ما يشير إلى استئناف السفر العادي غدا الأحد.

وسجلت بريطانيا أكثر من 14500 حالة إصابة منها رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، كما سجلت 759 حالة وفاة. وتوفي أكثر من 1500 أمريكي من بين ما يزيد على 100 ألف حالة إصابة لتصبح الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد إصابات في العالم.

وقالت السفارة البريطانية في الإمارات على تويتر إن 32 بريطانيا غادروا صباح السبت وإنها تعمل مع السلطات وشركات الطيران الإماراتية لترتيب المزيد من الرحلات وسط قيود مماثلة على السفر هناك.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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