شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وبريطانيا تعملان مع السعوديين لإعادة مواطنيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بريطانيا والولايات المتحدة إن الخطوط الجوية السعودية ستبدأ رحلات جوية تجارية استثنائية هذا الأسبوع لإعادة البريطانيين لبلادهم وكذلك يجري ترتيب رحلات مماثلة لإعادة الأمريكيين.

وقالت رسالة من السفارة البريطانية أرسلت عبر البريد الإلكتروني أمس الجمعة إن الرحلات إلى مطار هيثرو في لندن ستبدأ غدا الأحد من الرياض وفي وقت لاحق هذا الأسبوع من جدة والدمام. ومن المتوقع تسيير رحلة ثانية من الرياض أيضا.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم السبت إنها تعمل مع السلطات السعودية على ترتيب رحلات العودة إلى الولايات المتحدة على متن شركة طيران تجارية لكن لم يتم تأكيد رحلات بعد.

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وعلقت السعودية جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى المملكة لمدة أسبوعين ابتداء من 14 مارس في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، لكن لا يوجد ما يشير إلى استئناف السفر العادي غدا الأحد.

وسجلت بريطانيا أكثر من 14500 حالة إصابة منها رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، كما سجلت 759 حالة وفاة. وتوفي أكثر من 1500 أمريكي من بين ما يزيد على 100 ألف حالة إصابة لتصبح الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد إصابات في العالم.

وقالت السفارة البريطانية في الإمارات على تويتر إن 32 بريطانيا غادروا صباح السبت وإنها تعمل مع السلطات وشركات الطيران الإماراتية لترتيب المزيد من الرحلات وسط قيود مماثلة على السفر هناك.