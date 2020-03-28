رجال أمن يؤدون الصلاة أثناء متابعة «منع التجول».. إشادة وإعجاب (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أظهرت صور رجال أمن يؤدون الصلاة أثناء مباشرتهم تنفيذ الأمر الملكي بمنع التجول؛ ضمن مساعي المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” صورة لأحد رجال الأمن، المكلفین بمتابعة تنفیذ أمر منع التجول بطريق الملك فھد بمدينة الرياض، وھو يؤدي الصلاة لیلاً بینما بدا الطريق خالیًا من المارة والسیارات. Advertisements وتداول مغردون الصور على نطاق واسع، وسط ترحيب وإعجاب وإشادة برجال الأمن،كما عبر رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عن امتنانھم للدور الذي يقوم به رجال الأمن في ظل أزمة كورونا، مشیدين بحرصھم على الصلاة رغم مباشرتھم عملھم المیداني بمتابعة تنفیذ أمر منع التجول.

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