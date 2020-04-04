جهود إماراتية لضمان سلامة أكثر من 4000 إماراتي في أمريكا

فيما تشهد الولايات المتحدة انتشارا حادا لفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث أصبحت أمريكا الدولة الأكثر إصابة بواقع 85 ألف حالة، حسب آخر الإحصاءات والأرقام الرسمية.

دخلت سفارة وقنصليات الإمارات في الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الماضية، في سباق مع الزمن وبجهود جبارة لضمان سلامة أكثر من 4000 إماراتي في أمريكا وتأمين عودتهم لبلادهم.

وسلطت صحف أمريكية وأجنبية الضوء على جهود دولة الإمارات في إعادة مواطنيها ونقلهم من مختلف الولايات الأمريكية لبلادهم، حيث وصفوا السفارة الإماراتية في واشنطن بأنها أصبحت أشبه بـ"غرفة الحرب" لإدارة الأزمة .

وقالت شيماء قرقاش، نائبة رئيس بعثة الإمارات في الولايات المتحدة لصحيفة "ذا ناشيونال": "سنواصل تقديم كل الدعم اللازم لضمان صحتهم".

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وأكدت أنه تمت إعادة 4200 إماراتي من الولايات المتحدة الأمريكية وأن السفارة تسعى لتنظيم رحلات أخرى لإخراج المئات الآخرين الذين بقوا في الولايات المتحدة.

وأوضحت نائبة رئيس بعثة الإمارات أن هناك رحلتين ستغادران قبل نهاية الشهر تحمل بقية المواطنين.

وأشارت إلى أن السفارة دشنت موقعا خاصاً على الإنترنت وخطاً ساخناً لاستقبال طلبات المغادرة وتسهيل حياة مواطنيها في أمريكا.

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