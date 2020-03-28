الجزائر تلقى القبض على الصحفى البارز خالد درارنى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن الشرطة الجزائرية القت القبض على الصحفي البارز خالد درارني مساء الجمعة وتعتزم اتهامه اليوم السبت "بالمساس بوحدة الوطن".

كان درارني يغطي الاحتجاجات التي هزت الجزائر معظم أوقات العام الماضي، وأجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. وتوقفت الاحتجاجات بسبب فيروس كورونا.

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ولم تصدر وزارة العدل بيانا بشأن احتجاز درارني. ويأتي احتجاز درارني بعد أيام من سجن زعيم معارض بارز آخر هو كريم طابو.