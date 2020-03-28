شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف الكويتى يقرر تأجيل الأقساط 6 أشهر لـ«البدون» وأبناء الكويتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت اليوم السبت، أن الاتحاد قرر أن تقوم البنوك المحلية بتأجيل مدفوعات أقساط القروض، وأقساط البطاقات الائتمانية، لمدة 6 أشهر لكافة عملاء البنوك من غير محددي الجنسية، وأبناء الكويتيات، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع المقترضين من المقيمين كل حالة على حده، وأضاف اتحاد المصارف في بيان صادر عنه: «الخطوة تأتي تقديراً من البنوك المحلية للانعكاسات السلبية للإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد».

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وتابع البيان بحسب صحيفة قبس: «وأيضاً يأتي حرصاً من البنوك على اتخاذ أية تدابير وإجراءات يكون من شأنها الحفاظ على الأوضاع المالية وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل كافة عملائها، سواء من المواطنين أو المقيمين في هذه الظروف».

تجدر الإشارة إلى أن القرار يأتي عطفاً على قرار مجلس إدارة الاتحاد الصادر في 24 مارس الجاري، بشأن تأجيل البنوك المحلية لأقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر بالنسبة لكافة العملاء من المواطنين، وكذلك تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.