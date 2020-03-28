شكرا لقرائتكم خبر عن السيادة السودانى: فض اعتصام يونيو نفذه ضباط تابعون للبشير بقوات الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، إن الدولة العميقة وعناصرها، وراء جريمة فض اعتصام القيادة، فى الثانى من يونيو الماضى، ووفقا لوسائل إعلام محلية سودانية، اعتبر حميدتى فض اعتصام القيادة بأنه "انقلاب".

وأضاف أنه "تم اعتقال نحو 200 شخص على الأقل بتهمة انتحال صفة الدعم السريع، فى محاولة لتشويه سمعتها".

وأشار حميدتى إلى "إجراء مساءلة داخلية تشمل التحقيق فى الحادثة".

وأكد حميدتى "وجود ضباط ملحقين بالدعم السريع يحملون رتب مختلفة، من بينهم ضباط برتبة لواء ينتمون لنظام البشير شاركوا فى فض الاعتصام".

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وأوضح أن "قواته تتعرض لاستفزازات لا توصف، ورفض الإدعاءات التى تواجهها واعتبرها استهدافا ممنهجا من قبل النظام السابق".

وتابع "الدعم السريع حماة دارفور وحماة الثورة".

وقال حميدتى إن "أولويته فى الوقت الراهن هو نجاح الحكومة المدنية".