شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية: الخطوط الجوية السعودية تبدأ رحلات لإعادة البريطانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رسالة من السفارة البريطانية أرسلت عبر البريد الإلكتروني، إن الخطوط الجوية السعودية وافقت على تشغيل رحلات تجارية استثنائية للسماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم بالعودة إلى بلادهم. وأضافت أن الخطوط الجوية السعودية ستشغل رحلات هذا الأسبوع بدءا من 29 مارس من الرياض وجدة والدمام إلى مطار هيثرو في لندن وستشغل رحلات إضافية إذا لزم الأمر.

وكانت المملكة العربية السعودية قد نفذت حملات تعقيم فى 46 موقعاً بالمنطقة الشرقية، وفي مركز عين دار والمراكز الأخرى التابعة لها، وذلك استمراراً للجهود المبذولة، في إطار تكثيف حملات التعقيم والحملات التفتيشية للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية، وفق بيان للمنطقة الشرقية نشرته واس.

وأسفرت هذه الحملات عن إغلاق ثلاثة محلات مخالفة للاشتراطات الصحية ومصادرة 23 كيلو جرام من المواد الغذائية والأدوات الغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما قام المفتشون بزيارة 63 موقعاً رصدوا خلالها عدداً من المخالفات، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم والحملات التفتيشية للقضاء على هذه الجانحة.

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كما بدأت أمانة الشرقية في تركيب خمس كاميرات حرارية في أسواق النفع العام ، إذ بدأت بتركيب أول كاميرا حرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بهدف قياس درجة حرارة المتسوقين والباعة ، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا " ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.