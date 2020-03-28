كورونا.. ارتفاع الإصابات في المغرب وفلسطين

الرباط، رام الله/ الخليج 365
ارتفعت إصابات فيروس كورونا السبت، في كل من المغرب وفلسطين، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.
ففي المغرب، ذكر بيان على الموقع الخاص بفيروس كورونا، أن الإصابات ارتفعت إلى 358، عقب تسجيل 13 حالة جديدة.
وأضاف البيان أن "عدد الوفيات بالفيروس بلغ 23 من إجمالي الإصابات؛ في حين بلغ عدد المتعافين 11 شخصا".
في سياق متصل، أعلنت الحكومة الفلسطينية ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 97 بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.
وذكر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 97 تعافى منهم 18 مصابا".
وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 600 ألف، تُوفي منهم أكثر من 27 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 133 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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