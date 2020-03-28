الكويت : تعافي 64 مصاباً بكورونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ باسل الصباح الیوم السبت شفاء سبع حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 64 حالة . ونقلت وكالة الأنباء الكويتية(كونا) اليوم عن الصباح قوله إن الحالات هي لستة كويتيين ومقيم . وذكر أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأهیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمهیدا لخروجها من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

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