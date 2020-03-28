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ترامب يستدعي احتياطي الجيش للمساعدة في وقف تفشي كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وقع، اليوم السبت، أمرا تنفيذيا يفوض وزيري الأمن الداخلي والدفاع لاستدعاء جنود الاحتياط في الجيش وخفر السواحل للخدمة، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة تفشي فيروس المستجد في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب، مساء الجمعة، في المؤتمر الصحفي اليومي له من البيت الأبيض، والذي أشار فيه إلى القيام ببناء شراكة مع القطاع الخاص لمواجهة الوباء القاتل. وأضاف ترمب أن إدارته لن تتردد في استخدام كامل الصلاحيات الفيدرالية لمواجهة أزمة الفيروس.

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