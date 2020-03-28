كورونا.. ارتفاع كبير بوفيات ألمانيا والصين تسجل إصابات “وافدة”

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أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 48,582 وأن 325 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالمرض.
وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6,294 حالة مقارنة باليوم السابق في حين قفز عدد الوفيات بواقع 55 حالة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني جميعها لوافدين من الخارج. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.
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