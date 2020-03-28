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ذكّرت المديرية العامة للجوازات، المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم، بأن اليوم (السبت) 4 شعبان، الموافق 28 مارس، هو آخر موعد للاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات.
وحذرت “الجوازات” المخالفين من أن العقوبات ستطبق بحدها الأعلى، في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء المحددة.
ودعت المعتمرين المتأخرين عن المغادرة للإسراع بالتسجيل على رابط الإعفاء من الغرامات والالتزامات القانونية المترتبة على التأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات .. اليوم آخر مهلة للمعتمرين للاستفادة من إعفاء الغرامات والالتزامات القانونية الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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