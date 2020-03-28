الجوازات .. اليوم آخر مهلة للمعتمرين للاستفادة من إعفاء الغرامات والالتزامات القانونية الأخرى

ذكّرت المديرية العامة للجوازات، المعتمرين المنتهية ‏تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم، بأن ‏اليوم (السبت) 4 شعبان، الموافق 28 مارس، هو ‏آخر موعد للاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات.‏

وحذرت “الجوازات” المخالفين من أن العقوبات ستطبق بحدها الأعلى، في ‏حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء المحددة‎.‎

ودعت المعتمرين المتأخرين عن المغادرة للإسراع بالتسجيل على رابط الإعفاء من الغرامات والالتزامات القانونية المترتبة على التأخر.