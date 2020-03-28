النيابة العامة تحذر من نشر شائعات حول السلع والخدمات

حذرت النيابة العامة من نشر الشائعات المتعلِّقة بالسلع والخدمات، مؤكدةً أنَّ كلَّ من يفعل ذلك يخضع للمساءلة الجزائية.

وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها بتويتر، أنَّه «يُحظر إنتاج أو نشر الشائعات المتعلقة بالسلع والخدمات المنطوية على تزييف مظاهر تسويقية كاذبة، أو ما مِن شأنه أن يوجِد انطباعًا مضلّلًا وغير صحيح عن مَلاءَة تلك السلع والخدمات واستقرارها». وأكَّدت أنَّ من يفعل ذلك يقع «تحت طائلة المُساءلة الجزائية».

وكانت الجهات الأمنية ألقت منذ أيَّام، القبض على مصوِّر فيديو «الأرفف الفارغة» في منطقة نجران؛ تنفيذًا لتوجيه أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز.

كانت إمارة نجران، أكدت، في وقت سابق، أنَّ الأمير جلوي وجّه بالقبض على مصوِّر فيديو الأرفف الفارغة، والذي أذاع في تصويره انتهاء السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة. وأشارت إلى أنَّ مصوِّر الفيديو استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع، بينما جرى نقلها لقسم حديث داخل المتجر.