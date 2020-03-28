ابتكار جهاز محمول قادرعلى تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أمريكية، الجمعة، أنها ابتكرت جهازا "محمولا" قادرا على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في 5 دقائق أو تأكيد عدم إصابته في 13 دقيقة.



وقالت مختبرات "أبوت" في بيان إن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أعطتها الإذن للبدء في إنتاج هذه الأجهزة التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز محمول بحجم محمصة خبز صغيرة يعمل على التقنية الجزيئية.

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وأوضح روبرت فورد المسؤول في الشركة "سوف تتم محاربة وباء كوفيد 19 على جبهات متعددة، وسيساعد هذا الجهاز في مواجهة الوباء من خلال قدرته على إعطاء النتائج في دقائق".

وأضاف أنه بفضل حجمه الصغير، يمكن استخدام الجهاز خارج المستشفيات.

ومع ذلك، لم يتلق هذا الجهاز الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وقالت الشركة إنه حصل على الموافقة لاستخدامه في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط.

جدير بالذكر أن بطء الكشف عن الفيروس وارتفاع تكلفة التحاليل المعتمدة حاليا تسبب في تقييد قدرة الأنظمة الصحية حول العالم على محاصرة كورونا.