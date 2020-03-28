نصائح لنجاح العمل عن بعد: النظافة والإضاءة والصبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



مع اضطرار مئات الملايين حول العالم إلى العمل عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قدمت سارة برادي خبيرة التصميم الداخلي نصائحها لتوفير بيئة عمل منزلية تقدم أعلى إنتاجية خلال فترة الحجر الصحي.

أكدت برادلي على ضرورة التعامل بجدية مع «العمل المنزلي»، وتخصيص مكان ووقت خاص للعمل بعيداً عن مشاغل الأسرة، ومشاكل الأطفال، والتركيز على إنجاز المهام كما لو كان الشخص في شركته أو مؤسسته. وقالت «على الجميع توفير مساحة خاصة للعمل كل بحسب منزله، والأهم أن تكون نظيفة، وعلى الجميع ترتيب المكان الذي تم اختياره للعمل كل مساء قبل التوجه للنوم، بحيث يكون مهيأ لاستقبال عمل اليوم التالي». وأضافت«يفضل تخصيص مكتب منزلي للعمل، وإذا لم يتوفر مكتب تقليدي لضيق مساحة المكان، يمكن الاستعاضة عنه بالعمل من أي منضدة، ويكون خيار طاولة الطعام الحل الأخير الذي يمكن اللجوء إليه». وأشارت برادلي إلى أن طاولة الطعام تعطي عادة شعوراً بالاسترخاء، وتناول الطعام، وتبادل الحوار مع الآخرين. لذا، إذا اختار شخص ما العمل عليها، لابد من جعلها مساحة خالية تماماً من أي أدوات مائدة، أو فاكهة ونحوه. ويتم ترتيب أغراض العمل من حواسيب وطابعات أو أوراق ونحوه على جزء منها بحيث تصبح نسخة قريبة الشبه من مكتب العمل الأساسي. وتنصح برادلي بإضافة بعض الزهور الطبيعية التي تمدنا بالأكسجين، وخاصة الصبار الذي يمتاز بقدرته على تنقية الهواء، كما يمكن استخدام الجل المستخرج منه لتعقيم الأيدي. وأشارت إلى أهمية الحفاظ على انضباط الساعة البيولوجية، والاستيقاظ مبكراً، والبدء في ممارسة العمل من المنزل في نفس الموعد المكتبي. وأكدت على ضرورة التركيز في العمل، ونصحت بارتداء سماعات للأذن حال وجود ضوضاء من الأطفال وعدم إمكانية السيطرة عليهم. كما نصحت بارتداء ملابس قطنية مريحة، على عكس النصيحة السابقة التي قدمتها رائدة الأعمال البريطانية هيلينا موريسي التي نصحت الملايين من متابعيها عبر «إنستجرام»، بضرورة الاعتناء بالمظهر الشخصي خلال العمل عن بعد، ونصحت السيدات بالتأنق، وارتداء الكعب العالي، ووضع مساحيق التجميل، واتباع روتينهن اليومي في الاعتناء بأنفسهن قبل التوجه إلى العمل. وقدم مهندسا الإضاءة كريس وجوليام ماركوم عبر مدونتهما نصائحهما بضرورة تمتع بيئة العمل المنزلي بإضاءة مناسبة، يفضل أن تكون طبيعية، أو الاعتماد على مصابيح معلقة وليست من النوع المثبت على الطاولات توفيراً للمساحة.