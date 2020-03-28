إشكالية الزمن فــي الــروايــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «يبدو كأن مقولة الزمن تحكم الجنس الروائي على مستوياته جميعها»، هذا ما تؤكده د. أمينة رشيد، في كتابها «تشظي الزمن في الرواية الحديثة»، وهي توضح قائلة: «التقيت بمفهوم الزمن من خلال دراساتي للرواية والبحث في جمالياتها، ونشأتها وعلاقتها بالأيديولوجيا، وارتباطها بالأنواع الأدبية الأخرى، وإدماجها للغات وأصوات متعددة، وعلاقتها الوثيقة بالحياة، فالرواية مجال أساسي من المعرفة، ومن المتعة الفنية، وتبدو لي قراءتها والتعامل معها متماثلة مع تأمل الزمن ومعرفته معرفة أفضل».

لكن، كما ترى رشيد، هناك اختلاف بين الرواية التي تسمى بالتقليدية والرواية الحديثة في التعامل مع الزمن، وربما يمثل هذا الاختلاف الفاصل الأساسي بين هذه وتلك، فالرواية التقليدية تقوم على تطور الحبكة والشخصيات في ما يشبه سيرة الحياة، أما رواية القرن العشرين فهي من ناحية تأخذ الزمن موضوعاً للرواية، لا مجرد دليل على نمو الحدث وتطور الشخصيات، وهو ما ينعكس على الأشكال الجديدة للرواية بين الزمنية واللازمنية من ناحية أخرى.

تجددت إشكالية الزمن في الفلسفة والأدب منذ بدايات القرن العشرين، وبدا الزمن متجاوزاً معضلته القديمة، إن الزمن معروف عبر خبرة الزمن، لكنه لا وجود له، كما قال القديس أوغسطين في «الاعترافات» فالزمن يوجد في الذاكرة الإنسانية: «إن طفولتي التي انتهت توجد في الزمن الماضي الذي انتهى، لكن صورتها أتأملها في الزمن الحاضر، لأنها لا تزال في الذاكرة».

اختارت د. أمينة رشيد نموذجاً للدراسة ثلاث روايات: إنجليزية، وفرنسية، وعربية، لمحاولة دراسة مفهوم الزمن: «السيدة دالوي» لفرجينيا وولف، و«تلك الرائحة» لصنع الله إبراهيم، و «العاشق» لمارجريت دوراس، حيث يجمع بين الروايات الثلاث تقطيع متميز للزمن، وعلى الرغم من الاختلافات بينها، هناك تشابه بين رؤية مؤلفيها للعلاقة بين الماضي والحاضر تحكم جماليات الرواية.