التراث الثقافي.. عقود من الاستغلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الثقافة في واحد من أبسط تعريفاتها هي «جزء من البيئة يصنعه الإنسان» مؤثراً ومتأثراً بها، صانعاً تغييراً وتشكيلًا لواقعه وفقاً لاحتياجاته ورؤيته، محققاً ما يتميز به مجتمعه عن مجتمع آخر، من عقيدة وأخلاق وعادات ثقافية للمجتمع، بما يسمى الهوية كانعكاس للتراث الثقافي، والتي تتوزع على نوعين: «التراث الثقافي المادي» متمثلًا في معالم أثرية وأماكن ثقافية، و«تراث ثقافي غير مادي» يتمثل في ممارسات ومعرفة وتقاليد وفنون ومهارات معنوية، تشكل في مجموعها «المأثورات الشعبية».

في كتابه «الحماية القانونية للتراث الثقافي غير المادي» يشير أحمد سعيد عزت إلى أن الثقافة الشعبية أو الفنون الشعبية وغيرها من اصطلاحات متشابهة الدلالة لم تكن بذات الوضوح بين المتخصصين في علم الأنثروبولوجيا حتى استقر غالب الرأي على اصطلاح «المأثورات الشعبية» للدلالة على الثقافة غير المادية المعبرة عن هوية المجتمع.

يوضح الكتاب أن منظمة اليونيسكو قسمت «صون التراث الثقافي غير المادي» إلى خمسة أقسام هي التقاليد وأشكال التعبير الشفاهي، والفنون وتقاليد أداء العروض، والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، فجمعت بذلك كافة أنواع وصور التراث الثقافي غير المادي تحت مسمى واحد.

يوضح د. أحمد مرسي في تقديمه للدراسة أن الاهتمام بالتراث الثقافي والسعي إلى صونه مبني أساساً على حقيقة أن كثيراً من الدول تمتلك ميراثاً هائلًا من المأثورات الشعبية يتعرض على مدار عقود للاستغلال غير المشروع من جهات خارجية وأخرى داخلية، هذا بالإضافة إلى أن حماية حقوق الدول والشعوب والجماعات في ما يتصل بمأثوراتها الشعبية، التي تضم كماً هائلاً من المعارف ومن أشكال الإبداع الجمعي تشجع على احترام حقوق الملكية الفكرية عامة، وعلى تحقيق عالمية نظم هذه الملكية.