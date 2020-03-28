دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تعلن عن إطلاق هواتف Mi 10 وMi 10 Pro في السوق الأوروبي ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي مؤخراً عن إطلاق هواتف Mi 10 وMi 10 Pro في السوق الأوروبي، حيث ينطلق هاتف Mi 10 بسعر يبدأ من 799 يورو، بينما يأتي هاتف Mi 10 Pro بسعر 999 يورو.

كانت شركة شاومي قد كشفت للمرة الأولى عن هاتفي Mi 10 وMi 10 Pro في السوق الصيني منذ شهر تقريباً، واليوم تنطلق العملاق الصيني بهواتف Mi 10 لأسواق جديدة.

يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Mi 10 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 799 يورو، بينما ينطلق النموذج الأعلى من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 899 يورو، من جاتب أخر ينطلق هاتف Mi 10 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 999 يورو.

كما يتميز هاتفي Mi 10 بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، والتي تدعم جودة عرض FHD بلس، كما يدعم كلا الهاتفين معدل تحديث 90Hz في الشاشة، وأبعاد 19.5:9.

ويتميز هاتفي Mi 10 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

شاومي تدعم هاتفي Mi 10 برقاقة معالج Snapdragon 865 مع رقاقة مودم X55 5G، كما تصل الذاكرة العشوائية في الهاتفين إلى 12 جيجا بايت رام، بينما تصل السعة التخزنية إلى 256 جيجا بايت.

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أيضاً يضم كلاً من هاتفي Mi 10 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل مع OIS، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 8K، بينما يأتي الإختلاف في الهاتفين في إعدادات الكاميرة الأخرى.

ويأتي هاتف Mi 10 Pro بمستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات telephoto والذي يدعم تكبير hybrid حتى 10 مرات، بينما يأتي مستشعر tele أخر بدقة 12 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى مرتين، أيضاً يضم الهاتف مستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 20 ميجا بيكسل.

كما تقدم شاومي هاتف Mi 10 بمستشعر ثانوي بدقة 13 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، أيضاً يأتي مستشعر أخر بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات macro، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يختلف هاتفي شاومي Mi 10 Pro و Mi 10 في قدرة البطارية، حيث يضم هاتف Mi 10 بطارية بسعة أكبر تصل إلى 4780 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، بينما تصل سعة البطارية في هاتف Mi 10 Pro إلى 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 50W، كما يدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 30W، والشحن العكسي بقدرة 5W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتفي Mi 10 Pro و Mi 10 للحجز المسبق في سوق إسبانيا بدءاً من الأول من أبريل، مع عرض مجاني لسماعة Mi 2، بينما يتوفر للبيع في 15 من أبريل، أيضاً يبدأ الحجز المسبق في إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا بدءاً من اليوم 28 من مارس، على أن يتوفر للبيع في الأسواق في 7 من أبريل.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تعلن عن إطلاق هواتف Mi 10 وMi 10 Pro في السوق الأوروبي ظهر على التقنية بلا حدود.