شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية: خطوط الطيران السعودية تسير رحلات من الرياض إلى مطار هيثرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة البريطانية، اليوم السبت، إن الخطوط الجوية السعودية تسير رحلات هذا الأسبوع من الرياض وجدة والدمام إلى مطار هيثرو ورحلات إضافة إذا لزم الأمر، وأن أول رحلة من الرياض ستكون الأحد وقد تكون هناك رحلة إضافية من الرياض هذا الأسبوع.

وكانت المملكة العربية السعودية قد نفذت حملات تعقيم فى 46 موقعاً بالمنطقة الشرقية، وفي مركز عين دار والمراكز الأخرى التابعة لها، وذلك استمراراً للجهود المبذولة، في إطار تكثيف حملات التعقيم والحملات التفتيشية للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية، وفق بيان للمنطقة الشرقية نشرته واس.

وأسفرت هذه الحملات عن إغلاق ثلاثة محلات مخالفة للاشتراطات الصحية ومصادرة 23 كيلو جرام من المواد الغذائية والأدوات الغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما قام المفتشون بزيارة 63 موقعاً رصدوا خلالها عدداً من المخالفات، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم والحملات التفتيشية للقضاء على هذه الجانحة.

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كما بدأت أمانة الشرقية في تركيب خمس كاميرات حرارية في أسواق النفع العام ، إذ بدأت بتركيب أول كاميرا حرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بهدف قياس درجة حرارة المتسوقين والباعة ، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا " ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.