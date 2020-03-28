شاومي تدشن هاتفها الذكي الجديد المقاوم للماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة شاومي إطلاق هاتفها الذكي Redmi K30 Pro الجديد، وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يزخر بمعالج كوالكوم Snapdragon 865 وشاشة AMOLED وكاميرا بدقة 64 ميجابيكسل مع دعم تقنية 5G.



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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف شاومي Redmi K30 Pro الجديد على شاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة وبدقة 2400 x 1080 بيكسل مع إمكانية عرض محتويات HDR10+ وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال مقاومة الماء وفقا لفئة الحماية IP53 مع توافر مقبس لسماعة الرأس وتقنية اتصالات المجال القريب NFC وتقنية البلوتوث 5.1 وشبكة الواي فاي 6، كما قامت شركة شاومي بدمج مستشعر بصمة الأصابع في الشاشة، وتزويد الهاتف الذكي الجديد ببطارية سعة 4700 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة 33 وات كحد أقصى.

وأضافت الشركة الصينية أن نظام الكاميرا يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل مع تثبيت صورة بصري، وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 13 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا مقربة بدقة 5 ميجابيكسل، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 20 ميجابيكسل، ولم تفصح شركة شاومي عن موعد طرح هاتفها الذكي الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.