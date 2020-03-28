شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا في النمسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت أحدث أرقام صدرت اليوم عن وزارة الصحة النمساوية زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 15.7 في المئة وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 7672 شخصاً وتسجيل 69 حالة وفاة.

وتظهر الأرقام الرسمية انخفاض المعدل اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 1.5 % إلى 15.7 %، مقارنة بمتوسط ​​بلغ 17.2 % خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك بعدما سجل معدل انتشار المرض نسبة بلغت 23 % يوم الجمعة الماضي قبل أسبوع.

وأوضحت البيانات أن الحالة الصحية لمعظم المرضى تتراوح ما بين خفيفة إلى معتدلة، وأن جميع الحالات توجد قيد الحجر الصحي المنزلي باستثناء 800 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات منهم 128 حالة في وحدة العناية المركزة.

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