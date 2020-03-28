شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: شفاء 7 حالات جديدة من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دولة الكويت اليوم شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64 حالة.

وقال الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية - إن الحالات التي تعافت من الفيروس تعود لـ 6 مواطنين كويتيين منهم 5 ذكور وأنثى، بالإضافة إلى مقيمة..مشيراً إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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