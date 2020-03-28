شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: أمريكا تنقل معدات للمسلحين فى سوريا بحجة المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة التنسيق المشتركة الروسية السورية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل المعدات للمسلحين فى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية والطبية لأهالى مخيم الركبان بحجة مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" - أن الجانب الأمريكي يسعى للاستفادة من حالة انتشار فيروس كورونا، ويحاول الضغط على الأمم المتحدة لتمرير شحنات ومعدات للمسلحين تحت ستار المساعدات الإنسانية لمخيم ركبان واللاجئين.

وأضاف البيان أن ما يسمى بإدارة المخيم ومن خلال المساعدات الأمريكية تكثف حملة توعية لجذب انتباه العالم إلى الوضع الحرج للسكان المحليين والحاجة إلى مساعدة دولية عاجلة لمنع كارثة إنسانية، مؤكدا أن المشاكل الإنسانية لمخيم الركبان هي نتيجة للاحتلال الأمريكي غير القانوني لهذا الجزء من سوريا.

وشدد على أن روسيا وسوريا اتخذتا كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء لاجئي مخيم الركبان.

وكانت الحكومة السورية،أعلنت اليوم السبت، تعطيل الدراسة بالمدارس العامة والخاصة فى الفترة ما بين 4 إلى 16 أبريل المقبل للتصدى لفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن وزارة التربية قررت تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما فى حكمها والمعاهد التابعة لها اعتبارا من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020".

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وأضافت أن الخطوة تأتى فى ضوء ما اتخذه الفريق الحكومى المعنى بمتابعة إجراءات التصدى لفيروس كورونا.

وكانت الحكومة السورية، أعلنت الجمعة، منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف من الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 29 مارس وحتى إشعار آخر، فى إطار الإجراءات الحكومية للتصدى لفيروس كورونا.

وتم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.

وأعلنت الحكومة السورية،الأربعاء، بداية حظر التجول الليلى المفروض على كامل الأراضى السورية، اعتبارا من الساعة 6 مساء بتوقيت دمشق.