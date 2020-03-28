شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة.. رئيس أركان الجيش العراقى يحيل مجموعة ضباط للمحكمة بتهم فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت وثيقة لرئيس أكان الجيش العراقى عثمان الغانمي يطالب فيها بإحالة قائد عمليات الانبار ناصر الغنام وأثنين من أخوته إضافة إلى ضابط آخر بالقيادة للمحكمة العسكرية.

وتضمنت الوثيقة التي نشرتها الوكالة العراقية "السومرية نيوز" أن "رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي أصدر قرارا بإحالة قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام (ناصر احمد غنام) والنقيب داود احمد غنام بقيادة فرقة 17 والنقيب خالد احمد غنام بقيادة القوات البرية اضافة الى المقدم سمير عايد حمادي بقيادة عمليات الانبار، الى المحكمة العسكرية".

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يشار إلى أن الجيش العراقي قال في وقت سابق إن صاروخين سقطا في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية، لكن لم تقع إصابات. وذكر بيان الجيش "سقوط صاروخين كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات بغداد في وقت متأخر من ليل أمس، حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

وتعرضت المنطقة الخضراء مرارا لهجمات بالصواريخ التي عادة ما تتسبب في أضرار طفيفة فقط. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وكانت قد أفادت مصادر إعلامية نقلا عن المتحدث باسم الجيش العراقي بأن القوات الفرنسية العاملة ضمن التحالف الدولي انسحبت من الأراضي العراقية، كان التحالف الدولى فى العراق بقيادة الولايات المتحدة، بدأ فى سحب قواته التدريبية من البلاد بعد تعليق برنامج التدريب "كإجراء وقائي" من تفشى فيروس كورونا المستجد.