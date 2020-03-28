شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 64 بعد تعافى 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، إن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفع ليصل إلى 64 حالة وذلك بعد تعافى 7 حالات جديدة من المصابين بالفيروس، وأضاف الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - أن الحالات السبع تضمنت 6 مواطنين، منهم 5 ذكور وأنثى واحدة، أما الحالة السابعة فهي لمقيمة، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس.

وأوضح أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الجمعة، تسجيل إصابة 17 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 228 حالة.

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وأضافت أن هناك تسع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، منها سبع حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية العراقية، وحالة لمقيم من الجنسية السودانية، بالإضافة إلى ثلاث حالات قيد التقصى الوبائي، منها حالتين لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية البنجلادشية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات التى تتلقى الرعاية الطبية فى العناية المركزة، فقد بلغ عددها 11 حالة، منها سبع حالات مستقرة، وأربع حالات حرجة، فيما بلغ عدد المسوحات المخبرية 18 ألفا و301 مسحة، فضلا عن ارتفاع إجمالى من أنهوا فترة الحجر الصحى إلى 891 شخصا.



وأهابت "الصحة الكويتية" بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء الكويتي، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية فى الدولة، والتى تهدف لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن فى وقت سابق، شفاء ثمانية من الحالات المصابة بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالى عدد المتعافين إلى 57 شخصا.