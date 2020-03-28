شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد تعلن اعتقال 3 آلاف مخالف لحظر التجول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 3040 مخالفا لقرار حظر التجول، وحجز 612 سيارة ودراجة منذ منع التجول الأسبوع الماضي ولغاية الآن.
وقالت القيادة في بيان لها، إنه "وبالرغم من التوجيهات المستمرة والتوصيات والارشادات بضرورة عدم الخروج من المنازل داخل العاصمة، إلا أن البعض يتعمد خرق هذه الحظر مما يستوجب على القوات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأضافت: "ألقي القبض على أكثر من 3 آلاف مخالف، وتم تحرير أكثر من 22 ألف مخالفة".
ودعت القيادة المواطنين في بغداد إلى أهمية الالتزام التام بالحظر الوقائي للحفاظ على سلامتهم وعدم إضافة أعباء على الأجهزة الأمنية، التي لن تتهاون مع أي شخص يحاول تجاهل التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في تطبيق الحظر.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تعلن اعتقال 3 آلاف مخالف لحظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.