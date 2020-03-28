الرئيسان التونسي والمصري يبحثان الوضع الليبي ومكافحة كورونا

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الوضع الليبي ومكافحة فيروس كورونا.

وقال بيان للرئاسة التونسية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن سعيّد والسيسي، بحثا في مكالمة هاتفية، "العلاقات المتميزة بين الدولتين والشعبين، وضرورة فتح آفاق جديدة لمزيد دعم أواصر الأخوة في كافة المجالات".

وحول الأوضاع في ليبيا، ذكّر الرئيس التونسي بـ"المبادرة التي قام بها، والتي تقوم على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيًا ـ ليبيًا، وهو الموقف نفسه الذي ترحب به مصر".

وبخصوص التصدي لكورونا، أكد سعيّد "ضرورة أن تكون المقاربة المعتمدة لمقاومتها جديدة، تقوم على تدخل الأمم المتحدة لتنسيق الجهود وتوحيدها، لأن الأمم المتحدة يجب أن تكون بالفعل متحدة في مواجهة خطر يهدد الإنسانية جمعاء".

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من جانبه، أكد السيسي أن "مصر تضع كل إمكانياتها على ذمة شقيقتها تونس"، فيما شدد سعيّد أيضا على "استعداد تونس بدورها لوضع كل ما يتوفر لديها من إمكانيات على ذمة الشعب المصري".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت تونس ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 6، والإصابات إلى 227.

فيما أعلنت مصر، باليوم نفسه، تسجيل 536 إصابة بالفيروس، توفي منها 30 حالة.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 590 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 133 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.