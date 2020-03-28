العراق.. 4 وفيات و90 إصابة جديدة بكورونا

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، تسجيل 4 وفيات و90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 40، والإصابات إلى 472.

وقالت وزارة الصحة العراقية بعد ظهر اليوم، في بيان، إنه "تم تسجيل 4 وفيات و76 إصابة بفيروس كورونا، و122 حالة تعافي".

ومساء اليوم نفسه، سجلت مديريات الصحة في 7 محافظات إضافة إلى إقليم كردستان (شمال) 14 إصابة جديدة بـ"كورونا".

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وبحسب بيانات رسمية لمديريات الصحة في المحافظات، جاءت الإصابات موزعة كالآتي: 4 في محافظة المثنى (جنوب)، و3 في كربلاء (جنوب)، وإصابتان في إقليم كردستان (شمال)، و5 إصابات موزعة على محافظات بغداد وديالى (شرق) وكركوك (شمال)، وواسط وميسان (جنوب).

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 590 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 133 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.