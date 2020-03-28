متحدث أممي: "الرباعية الدولية" تبحث مكافحة كورونا في غزة‎

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن منسقها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، عقد اجتماعا عبر الهاتف مع أطراف اللجنة الرباعية، قدم خلالها عرضا مفصلا عن الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، خاصة في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا.

وقال دوجاريك إن "اللجنة الرباعية للشرق الأوسط عقدت (الخميس) محادثة هاتفية قدم فيها المنسق الخاص ملادينوف إحاطة مفصلة عن خطة الاستجابة لفيروس كورونا، وتركز الكثير من النقاش على غزة ، حيث تظل المخاطر كبيرة".

Advertisements

وأضاف: "ركز ملادينوف على جهود الأمم المتحدة، والتنسيق والتعاون الممتازين اللذين تم تأسيسهما مع جميع المحاورين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تواصل تنسيق ردودهما، وهو عامل رئيسي في الاحتواء الذي تحقق حتى الآن".

وسجلت غزة 9 إصابات بكورونا وسط مخاوف من عدم قدرة القطاع المحاصر منذ سنوات على التعامل مع الأزمة الصحية حال تفشي الفيروس.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة 590 ألفا، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 133 ألفا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.