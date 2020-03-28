قضاة السودان يعلنون إنهاء الإضراب واستئناف العمل بالمحاكم

الخرطوم / الخليج 365

أعلن قضاة السودان استئناف العمل في المؤسسات القضائية اعتبارا من السبت، بعد يومين من الإضراب احتجاجا على اعتداء عناصر من الجيش على أحد القضاة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة، عن المشرف على الإعلام والعلاقات العامة بالسلطة القضائية، إسماعيل إدريس إسماعيل، تأكيده اتخاذ القضاة قرارهم برفع الإضراب واستئناف العمل في المحاكم.

وقال إسماعيل إن القرار يأتي "بعد التوصل إلى تفاهمات مع سلطات البلاد، تنهي الأزمة التي تسبب بها اعتداء عناصر الجيش على أحد القضاة بمحكمة مدينة الفاو في ولاية القضارف، شرقي البلاد".

وأضاف أن "السلطة القضائية عقدت اجتماعا الجمعة، بمقرها بالخرطوم، برئاسة رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد، وكافة الإدارات التابعة للسلطة القضائية، قررت فيه رفع الإضراب ومباشرة الأعمال بالشكل المعتاد".

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وتابع "رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أرسل وفدا بقيادة مدير إدارة القضاء العسكري اللواء حقوقي مهدي عبد الرحمن، للاجتماع مع السلطة القضائية الخميس، جرت خلاله مناقشة تداعيات المشكلة، وتم التوصل خلاله إلى تفاهمات تنهي الأزمة".

وأشار إسماعيل إلى أن الإدارات القضائية التي تعمل كالمعتاد، والمتمثلة في تسجيلات الأراضي ودوائر إبرام العقود والتوثيقات، ستباشر أعمالها اعتبارا من السبت، فيما ستباشر المحاكم أعمالها الأحد.

والأربعاء، أعلن قضاة البلاد الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تعرض قاض بمحكمة مدينة الفاو (شرق)، لاعتداء بالضرب من قبل قوة يقودها ضابطان بالجيش، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ويقدر عدد القضاة في السودان بنحو ألف، استنادا إلى معطيات رسمية.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

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