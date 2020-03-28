كورونا.. ارتفاع الإصابات في مصر إلى 536 منهم 30 وفاة

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 6 وفيات و41 إصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 536 منهم 30 وفاة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل 41 إصابة جديدة، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا".
وأضافت أنه تم أيضا تسجيل "وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط".
وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم،هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة".
وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 590 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 133 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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