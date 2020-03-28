أميركا تُسجّل 345 وفاة و 18000 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

سجلت الولايات المتحدة الأميركية حصيلة قياسية بـ 354 وفاة و 18 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد.

وكانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد رصدت في وقت سابق اليوم الجمعة، 85356 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة قدرها 16916 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1246 بزيادة 252 حالة.

وذكرت المراكز أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس 26 مارس/آذار مقارنة مع الرقم الذي أعلنته قبلها بيوم.