الجيش الفرنسي ينفذ عملية مشتركة «غير مسبوقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، أمس الجمعة، أن الجيشين المالي والنيجري وقوّة برخان الفرنسية نفذوا خلال الشهر الجاري، عملية على نطاق «غير مسبوق» في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر، شارك فيها حوالي 5 آلاف عنصر، وقادت إلى تحييد «عدد كبير من الإرهابيين».

وذكرت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان: «بين 3 و23 مارس/ آذار الجاري، نفذت قوّة برخان، بالاشتراك مع القوات المسلحة المالية والنيجرية، عملية مونكلار في المثلث الحدودي». وأضافت: «هذا الاشتباك، غير المسبوق لناحية عدد القوات المشاركة، سمح بتحقيق نتائج شديدة الأهمية تمثلت في تحييد عدد كبير من الإرهابيين، وتدمير أو حجز عدد كبير من الموارد العسكرية» بينها حوالي 80 دراجة نارية وأسلحة وذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأشارت قيادة الأركان إلى «تركيز غير مسبوق للجهود، شمل حوالي 5 آلاف عنصر» بينهم 1700 فرنسي و1500 عسكري من قوة مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) و1500 عنصر نيجري.

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وتابعت أن العملية «تترجم بشكل واضح إرادة قوّة برخان، وقوة الساحل المشتركة والجيوش الشريكة، لتسليط ضغط قوي على الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى». وبينت أن هذه العمليات التي جرت «خاصة في منطقة ليبتاكو النيجرية وغورما المالية»، وكذلك على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو، سمحت ببلوغ «مستوى تنسيق غير مسبوق بين القوات العاملة في المنطقة». كما تحدثت عن تبادل المعلومات، ووجود آلية قيادة مشتركة «فعالة».

وأفاد مصدر مقرب بأن عدد من تم تحييدهم من المسلحين بلغ «عشرات».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتمع مع نظرائه من مجموعة دول الساحل الخمس في مدينة بو الفرنسية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأكدوا إرادتهم في تعزيز جهودهم العسكرية في منطقة «المثلث الحدودي»، واعتبروا تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى هدفهم الرئيسي. وتعهد المجتمعون أيضا بتعزيز التعاون بين جيوشهم على الميدان.

وضاعف الجيش الفرنسي هجماته خلال الأسابيع الأخيرة، في منطقة المثلث الحدودي، وتحدث عن «تحييد» عشرات المسلحين منذ بداية العام. ورفّع عديد «قوّة برخان» مؤخراً من 4500 إلى 5100 عنصر عسكري. وتأمل باريس في أن يساهم هذا التعزيز في عكس ميزان القوى في الساحل، حيث ضاعف المتطرفون هجماتهم في الأشهر الأخيرة. وتسبب عنف المتطرفين الذي كثيراً ما يتداخل مع نزاعات محليّة، في مقتل 4 آلاف شخص في مالي وبوركينا فاسو والنيجر عام 2019، أي خمس مرات عدد الضحايا العام 2016، وفق أرقام الأمم المتحدة.( أ ف ب)