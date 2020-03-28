جريفيث يدعو لاجتماع عاجل للاتفاق على هدنة في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث، الأطراف المتحاربة إلى اجتماع عاجل للاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار على خلفية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأعلنت قوات التحالف العربي إسقاط طائرات «مسيرة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وأحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران التحالف، هجوماً للميليشيات الانقلابية في مديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف، ولقي طفلان حتفهما جراء انفجار لغم حوثي في الحديدة.

وقال جريفيث في بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إنه يدعو الأطراف المتحاربة إلى «عقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل ترجمة ما قطعوه على أنفسهم من التزامات أمام الشعب اليمني وتحويله إلى واقع ملموس». وأضاف: «أتمنى أن تنضم الأطراف لهذا الاجتماع بروح التعاون والاستعداد لتقديم التنازلات وترجمة الأقوال إلى أفعال». وقال إنه يتوقع «من الأطراف الالتزام بما صرحوا به، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على كل شيء»، مصيفاً أن رسالة اليمنيين هي «أوقفوا الحرب الآن، وقاتلوا معًا عدوكم المشترك فيروس كوفيد 19».

وجاءت الدعوة للاجتماع بعدما أبدت أطراف النزاع اليمني ترحيبها بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات، على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا، لكن من دون أن تعلن عن أي خطوة عملية للمضي في ذلك.

والاثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى «وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم، بهدف حماية من يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب وباء كوفيد 19».

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وقالت الحكومة اليمنية الشرعية الأربعاء، إنها ترحب بدعوة الأمين العام «لمواجهة تبعات انتشار الفيروس وخفض التصعيد على مستوى البلد بشكل كامل».

وأكدت قوات التحالف الخميس، أنها «تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا».

وفي صنعاء، رحب رئيس المجلس السياسي الأعلى؛ الذراع السياسية للحوثيين، مهجي المشاط في بيان «بدعوات وجهود الأمين العام للأمم المتحدة»، مؤكداً «الاستعداد التام للانفتاح على كل الجهود والمبادرات».

من جهة أخرى، أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها تمكنت صباح أمس الجمعة، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في مدينتي أبها وخميس مشيط في السعودية.

وإلى جانب ذلك، قال مصدر عسكري في الجيش اليمني، إن مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التقدم في جبهتي الوجف والسليلة في منطقة اليتمة، إلا أن الجيش الوطني وطيران التحالف أفشل المحاولة. وأكد المصدر سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها، وإجبار من تبقى منها على الفرار تحت ضربات الجيش وغارات مقاتلات التحالف. كما استهدفت مقاتلات التحالف بأربع غارات، تجمعات وتعزيزات للميليشيات في منطقة الكبري بين الحزم والسلمات، أسفرت عن تدمير عربات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وأودى انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة بحياة الطفلين الشقيقين عبدالله وسالم أحمد دوبلة (10 و12 عاماً). وكان اللغم مزروعاً قرب منزلهما في قرية المعاريف.