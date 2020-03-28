أمريكا الأولى عالمياً في حالات الإصابة.. ومستشفيات فرنسا تقترب من حد العجز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات حوالى نصف سكان العالم قيد العزل المنزلي وشملت القيود على الحركة 140 دولة في حين واصل فيروس «كورونا» المستجد انتشاره السريع والواسع في الولايات المتحدة، ما دفع الرئيس الصيني شي جين بينج للدعوة إلى اتحاد واشنطن وبكين لمكافحة الوباء الذي أودى بحوالي 25 ألف شخص حول العالم.

وتجاوز عدد المصابين 23 ألفاً في نيويورك، إضافة إلى 365 وفاة. وتجاوزت حصيلة الوباء في الولايات المتحدة حصيلة الصين، مع تخطي عدد الإصابات 83 ألفاً، كما أسفر الفيروس عن 1300 وفاة. وأعلنت البنتاجون، عن ثاني حالة وفاة في صفوفها بسبب الفيروس، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هناك الآن «23 حالة إصابة وسط جنود حاملة الطائرات ثيودور روزفلت»، ونقلت عن وزير البحرية بالوكالة توماس مودلي قوله إن السلطات «بصدد فحص كل الطاقم».

وأكد الرئيس الصيني خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه على بلديهما، رغم خصومتهما، «الاتحاد لمكافحة الوباء»، مؤكداً أن «الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة بدون تحفظ». بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس الجمعة، بعد اتصال هاتفي مع ترامب، أنهما يستعدان لإطلاق «مبادرة جديدة مهمة» لمواجهة الوباء.

وحذر رئيس الحكومة الفرنسي إدوارد فيليب من «مدٍّ كبير للوباء يجتاح فرنسا»، مشيراً إلى أن «الوضع سيكون صعباً خلال الأيام القادمة». وتوفيت أول أمس الخميس فتاة في السادسة عشرة من عمرها في باريس، لتكون أصغر ضحية لفيروس «كورونا» في فرنسا، في حين عُرف عن الوباء أنه شديد الوطأة على كبار السن أو أصحاب الوضع الصحي الهش.

وقال رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسية، إن الزيادة الحادة في أعداد المرضى من شأنها أن تصل بمستشفيات باريس وما حولها إلى حد العجز عن استقبال المزيد في غضون 48 ساعة. وتمثل أعداد المصابين في باريس وضواحيها حالياً أكثر من ربع عدد الحالات المؤكدة وعددها 29 ألفاً في المستشفيات الفرنسية، حوالي 1300 منهم في العناية المركزة. ووصل عدد الوفيات بجميع أنحاء البلاد إلى 1696 حتى مساء أول أمس الخميس.

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وقررت بريطانيا الاستعانة برجال الإطفاء؛ للمساعدة في توصيل الغذاء، ونقل جثث المتوفين، وقيادة سيارات الإسعاف، فيما تتأهب المملكة لذروة وشيكة في تفشي الوباء. وأصبحت بريطانيا سابع أكثر البلدان تضرراً على مستوى العالم بعد إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران وفرنسا والولايات المتحدة.

وفي إيطاليا قال سيلفيو بروسافيرو، رئيس معهد الصحة، إن البلاد لم تصل إلى ذروة تفشي الوباء. جاء ذلك بعد يوم من رصد أكثر من 6150 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ووفاة 712 بالمرض خلال 24 ساعة فقط. وأضاف بروسافيرو أن هناك «دلائل على تباطؤ» في أعداد المصابين، مشيراً إلى أن الذروة ربما لا تكون بعيدة، وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاهاً ملحوظاً للانخفاض.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يتيح للحكومة تجميد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، إذا واجهت البلاد خطر انتشار أمراض معدية، أو تعرضت لحالات طارئة. وأكد الكرملين حالة إصابة واحدة في إدارة الرئاسة، لكن الموظف المعني لم يخالط الرئيس فلاديمير بوتين. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن مكتب الرئيس يتخذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس بين موظفي الإدارة.

وأعلنت جنوب إفريقيا التي كانت آخر بلد يفرض العزل اعتباراً من منتصف الخميس الجمعة (22,00 ت غ الخميس)، عن وفاة اثنين من المصابين. وسجل هذا البلد، العدد الأكبر من الإصابات في القارة، بلغ 927 إصابة. وأوضح الرئيس سيريل رامابوزا أن الأمر يهدف إلى «منع وقوع كارثة إنسانية أبعادها هائلة».

(وكالات)