شكرا لقرائتكم خبر عن 376 إصابة بكورونا في 11 دولة عربية.. وتعافي 25 بالكويت والبحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سجلت 11 دولة عربية 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما أعلنت الكويت والبحرين عن تعافي 25 حالة، بينما شددت الجزائر ولبنان من إجراءاتهما لمواجهة الفيروس، حيث أعلنت الأولى حظراً على تسع ولايات، بينما مددت الثانية حظر الطيران إلى 12 إبريل/‏نيسان، وفرضت حظر التجول بين الساعة 7 مساء والساعة 5 صباحاً اعتباراً من أمس، في وقت أطلقت الرئاسة العراقية، أمس، مبادرة الدفاع عن الوطن لحشد الجهد الوطني الشعبي لمواجهة جائحة كورونا. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس تسجيل 92 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1104 حالات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي إنه لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس، مشيراً إلى وجود ست حالات حرجة في العناية المركزة.

بدورها قالت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم السعودية إن الوزارة استطاعت خلال 10 أيام نقل ستة ملايين طالب وطالبة إلى منصات العليم عن بعد، مشيرة إلى أن الوزارة تسير وفق الخطة الدراسية الحالية والاختبارات النهائية حتى الآن في وقتها المقرر لها مسبقاً، ما لم يستجد ظرف جديد.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة باسل الصباح، أمس، عن شفاء 8 حالات ، ليصبح عدد المتعافين 57 حالة.

كما أعلنت الصحة الكويتية ، تسجيل 17 إصابة جديدة ، ما يرفع الحصيلة المسجلة إلى 225، منها 168 تتلقى العلاج الآن، و11 في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، تسجيل 8 إصابات مؤكدة ، فيما تعافت 17 حالة ما يرفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 227. وأضافت أن «العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 459 شخصاً »، وذلك بعد خروج 47 حالة احترازية بعد استكمال فترة الحجر .

واعلنت السلطات الصحية في قطر عن 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس،تسجيل 23 اصابة بالفيروس ليرتفع العدد الى 235 إصابة وشفاء 16 حالة.

كما أعلن وزير العمل الأردني محمد البطاينة أن «عملية توصيل السلع إلى المنازل ستبدأ اعتباراً من اليوم السبت».وأشار إلى أنه «سيتم تعميم أدلة الوقاية والأدلة الصحية التي يجب على المواطن حماية له وعلى التاجر وفئات التزويد الالتزام بها».

وكان الأردن قد فرض حظراً كاملاً على محافظة إربد، بينما يستمر وصول إمدادات الدواء والغذاء إلى المحافظة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية،في شمال غربي القدس وبيت لحم، ما يرفع ال إجمالي إلى 91 حالة.

وفي سلطنة عُمان، تم تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 131 حالة.

وفي تونس، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 227 إصابة، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة .

وفي الجزائر، تم تسجيل 65 إصابة جديدة بالفيروس .وأكدت وسائل إعلام جزائرية، توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى 9 ولايات، هي باتنة وتيزي وزو وسطيف وقسنطينة والمدية ووهران وبومرداس والوادي وتيبازة.

وفي مصر ،وجّهت وزارة الصحة ، أمس، بعزل العائدين من العمرة وغيرهم من المسافرين العائدين من الخارج وأسرهم لمدة 28 يوماً في منازلهم، وهي فترة تساوي ضِعف فترة حضانة كورونا.

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وفي لبنان، تم تسجيل 23 حالة إضافية، ليصبح عدد المصابين 391 شخصاً.وتم تسجيل حالة وفاة سابعة بالفيروس لمريض في الثمانينات من العمر يعاني أمراضاً مزمنة.كما تم تمديد حظر الطيران في لبنان إلى 12 إبريل/‏‏‏نيسان.

وفرضت قوى الأمن الداخلي اللبنانية منع التجول بين الساعة 7 مساء والساعة 5 صباح اليوم التالي اعتبارا من أمس، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين».

وهاجم سياسيون لبنانيون وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، بعد تأكيده ،أنه لا عودة مباشرة للعالقين في الخارج قبل التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس . واعتبروا موقف الوزير يفتقد للحس الإنساني، ووصفوه ب«تنظير غير منطقي» واستدعاء للبيروقراطية وقت الأزمات.

وأكدوا في الوقت ذاته أنه من واجبات الدولة إعادة أبنائها إلى بلدهم، إن كانوا معافين، أو مصابين، مع أخذ الاحتياطات لتأمين ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 76 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في العراق إلى 458.

كما أعلنت عن تسجيل 4 وفيات جديدة والإجمالي يرتفع إلى 40 فيما تماثلت 122 حالة للشفاء.

كذلك، تم تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في إقليم كردستان ، ليرتفع عدد الإصابات إلى 114 حالة.

وفي هذا السياق، اعتبرت خلية الأزمة لمكافحة كورونا أن «الأسبوعين المقبلين هما الأخطر في انتشار كورونا، ولا بد من التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم».

وأطلقت الرئاسة العراقية، أمس، مبادرة الدفاع عن الوطن لحشد الجهد الوطني الشعبي لمواجهة جائحة كورونا.

إلى جانب ذلك، نفت الحكومة اليمنية ادعاءات زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بانتشار وباء كورونا في مديرية ميدي الساحلية بمحافظة حجة غرب اليمن.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عدم تسجيل وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن أي إصابة بالفيروس حتى اللحظة في اليمن.

أعلنت موريتانيا حزمة إجراءات اقتصادية ومالية بمساهمة قيمتها 70 مليون دولار، ثم تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، بعد تسجيل ثلاث إصابات في البلاد حتى الآن، اثنتان منها لأجانب.

دعت واشنطن رعاياها في السودان والعراق إلى مغادرة البلاد طواعية، خشية تفشي فيروس كورونا.

وبعثت السفارة إلى رعاياها رسالة، تفيد بوجود رحلة على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية إلى كل من كندا وواشنطن.

وفي العراق، طالبت السفارة الأمريكية في بغداد موظفيها غير الأساسيين بمغادرة البلاد.