«الإمارات» تطلق أربع مهام استكشافية للمريخ منتصف العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل



أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أنه من المقرر إطلاق 4 مهمات استكشافية علمية منتصف العام الجاري 2020 إلى كوكب المريخ من ضمنها مشروع «مسبار الأمل»، المقرر إطلاقه في شهر يوليو/تموز 2020 ليصل مدار الكوكب الأحمر خلال الربع الأول من العام 2021 تزامناً مع اليوبيل الذهبي الخمسين للدولة.

ستساهم المهمات الاستكشافية الفضائية التابعة لوكالة الإمارات للفضاء في تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجالات الفضاء المختلفة، التي ستقود الدولة للعب دور مهم في السباق الفضائي وتطوير الكوادر الإماراتية بالتعاون مع الشراكات العالمية والمحلية، وتمثل مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ مثال قوي عن المهمات الإماراتية التي تندرج ضمن خطط بناء قطاع فضائي مستدام.

وقال إن خدمات الأقمار الصناعية والفضائية تعتبر من بين تلك التي لم تتأثر بشكل كبير بظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وتلعب تكنولوجيا الفضاء دوراً مهماً خلال أوقات الأزمات من خلال توفير البيانات الجغرافية المكانية وتوفير الاتصالات حول العالم.

وأضاف أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الفضاء، وذلك بما ينسجم مع الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي التي اعتمدتها وكالة الإمارات للفضاء بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية للدخول في صناعة الفضاء الوطنية.

وأكد الأحبابي أن دولة الإمارات تتمتع بأعلى مستويات العزم والإصرار على تحقيق رؤيتها بأن تكون ضمن الدول الرائدة في مجال الفضاء بحلول عام 2021 ومن ضمن الدول الطموحة التي تحاول استكشاف المريخ لمصلحة البشرية.

ويهدف مشروع «مسبار الأمل» أول مسبار عربي وإسلامي من نوعه إلى جمع معلومات حول طبقات الغلاف الجوي للمريخ ودراسته لمعرفة أسباب فقدان غازي الهيدروجين والأوكسجين الغازين اللذين يشكلان المكونين الأساسيين للماء من الطبقة العليا للغلاف الجوي لكوكب المريخ ولأول مرة ستزود مهمة فضائية المجتمع العلمي الدولي بصورة متكاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر، ومن المتوقع أن يرسل «مسبار الأمل» أكثر من 1000 جيجا بايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ.