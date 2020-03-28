تسيير دورية تركية منفردة وتعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيّرت القوات التركية، أمس الجمعة، دورية عسكرية جديدة على طريق اللاذقية - حلب الدولي؛ حيث انطلقت الدورية التركية من منطقة سراقب، وسارت على طريق ال«إم 4» وصولاً إلى قرية مصيبين بريف إدلب، فيما دخل رتل تركي مؤلف من نحو 100 آلية عسكرية إلى منطقة «خفض التصعيد»، ليرتفع عدد الآليات العسكرية التركية إلى أكثر من 1825 آلية عسكرية دخلت إلى المنطقة خلال ثلاثة أسابيع.

وبحسب المرصد السوري، فإن هذه الدورية هي الثامنة من نوعها التي تسيرها القوات التركية خلال أيام؛ حيث كان المرصد رصد يوم الأربعاء، تسيير القوات التركية دورية عسكرية بمفردها على طريق «إم 4» الدولي؛ حيث انطلقت الدورية من مدينة سراقب، وسارت على طريق «حلب - اللاذقية» الدولي، وصولاً إلى قرية مصيبين بريف إدلب

من جهة أخرى، رصد المرصد دخول رتل عسكري تركي، صباح أمس الجمعة، إلى داخل الأراضي السورية؛ حيث دخل الرتل الجديد المؤلف من نحو 100 آلية عسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمالي إدلب، وتوجه نحو المواقع والنقاط التركية في إدلب، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت إلى الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1825 آلية، إضافة إلى آلاف الجنود. وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/‏شباط الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 5235 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 9950 جندياً تركياً. (وكالات)