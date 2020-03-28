شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «الأسرة» بالشارقة يشكل فريق تواصل عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

شكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، فريق التواصل والتنسيق الاستراتيجي لمؤسسات المجلس برئاسة خولة الملا، الأمين العام للمجلس، وعضوية: موضي الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، وصالحة غابش، مدير عام المكتب الإعلامي والثقافي، وايمان راشد، مدير إدارة التثقيف الصحي، وهنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل.وقالت خولة الملا ل«الخليج»: تم تشكيل الفريق للتنسيق بين الإدارات لتسهيل مهام إدارات المجلس بما يتلاءم مع الأحداث الراهنة؛ حيث شكلت لجنة التقنيات لدعم العمل عن بعد، ومهمتها متابعة استخدام جميع الموظفين البرامج المعتمدة للتواصل عن بعد.

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