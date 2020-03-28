البيت .. طوق النجاة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: أمل سرور

لم تكن «جارة القمر» فيروز تدري أن أغنيتها «خليك بالبيت» التي كتب كلماتها الشاعر جوزيف حرب في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، ستكون شعاراً للأيام التي يعيشها العالم أجمع تحت وطأة «كورونا».

الفيروس فرض قوانينه الخاصة على كوكب الأرض، لنجد أنفسنا نسير في دروب التباعد الاجتماعي، نهجر الشوارع والملاعب والنوادي، ونودع المقاهي والمطاعم، لنعود إلى السكن والسكينة، إلى الأمن والأمان، الأصل والجذر.

نقف أمام أنفسنا في المرآة بعد أن تركناها طويلاً لنفيق على حقيقة واحدة هي أن «البيت هو الحل»، هو المنقذ والملجأ والشافي والمعالج، هو ذلك الذي تحتضننا جدرانه؛ لنحتمي بدفئها بعد أن سمحنا لأنفسنا بأن تخطفنا وتشد حواسنا وأجسادنا؛ بل وأرواحنا، ضغوط الحياة وهمومها.

«بيت العز» الذي غنت له الفنانة الراحلة فايزة أحمد «الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضينا، الله على أجمل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا، الكلمة الحلوة تفرحنا وتصبحنا وتمسينا، ابعد يا شيطان، ابعد يا شيطان».

ولو أن العمر أسعف فايزة أحمد لكانت غيّرت في كلمات الأغنية لتقول: «ابعد يا كورونا، ابعد يا كورونا»، متحدية إياه «إن جيت من الباب هنرد الباب ونعيش بأمان، وإن جيت من الحيط ها نسد الحيط بحجر صوان».

إذاً هو البيت، أي السكن الذي قال عنه الكاتب الأمريكي شانينج بولوك «سيظل أفضل الأماكن على كوكب الأرض»، وعشقه الروائي المصري بهاء طاهر وعبر عن ذلك بقوله: «نادراً ما كنا نخرج من البيت، لم يكن أحدنا يحتاج غير الآخر، حتى طفلنا لم يكن ثالثنا في البيت؛ بل كنا كلانا فيه معاً». والبيت أيضاً هو الوطن بالنسبة للشاعر محمود درويش. هكذا أعادنا «كورونا» إلى البيت لنقف ونتأمل ونرصد أنفسنا وما حولنا، لنرتد إلى قيم ربما قد نسيناها أو تناسيناها، نعود بعد غياب طال، لنعرف قيمة تلك الجدران؛ وذلك السقف الذي يحتضن أحلامنا، ويربت على آلامنا، نعود فلا نجد سوى صوت أجدادنا وجداتنا يرن في الأجواء «من طلع من داره قل مقداره».

السطور المقبلة نقترب فيها من مفهوم وقيمة «البيت» الذي منه خرجنا وإليه عدنا نلتمس السلامة من فيروس غادر يكمن لنا في الطرقات، وفوق الأسطح بأنواعها.

د. راشد المزروعي، باحث في التراث والأدب الشعبي الإماراتي، يربط البيت بالسكينة؛ حيث يجد الإنسان أمنه وأمانه.

ويقول: من المعروف أن البيت في ثقافتنا العربية هو المكان الأول والأساسي الذي ينطلق منه الإنسان، على عتباته نتعلم فنون الحياة، ندخل المدرسة بعد 6 سنوات يضع أساسها البيت والأسرة.

ويتابع: مع مرور الزمن تقدمنا في العمر، وتغيرت الحياة، وبعد البيت وحكايات الجدة أصبحت التكنولوجيا تحكم حياتنا وتسيطر عليها، وبظهور الشبكات العنكبوتية وأجهزة الكمبيوتر بمختلف أشكالها وأنواعها التي أصبحت تقدم لكل الأعمار، تغيرت الحياة ونسينا البيت بكل ما يحمله من أسس.

ويضيف: أصبحنا نعيش في زمن تنادي فيه على طفلك فلا يرد عليك ليس تجاهلاً؛ بل لأنه لا يستمع إليك أساساً، فلديه ما يشغله في يديه ليلهيه عما يحيط به، أصبح الأب لا يجلس هو الآخر مع أسرته، حل الصمت بين كل أفراد العائلة. وفي تلك المحنة التي نستطيع أن نحولها إلى منحة بإرادتنا وصبرنا وتحدينا، تغير الأمر؛ بل ربما سيتغير العالم أجمع، وأفضل شيء من وجهة نظري أننا عدنا إلى البيت، وأدركنا قيمته، والحقيقة أنني أجد أن «كورونا» منحنا فرصة ذهبية لإعادة النظر في علاقتنا مع أطفالنا وعائلتنا؛ بل وأنفسنا أيضاً. يكفي أنه أعطانا فرصة الصلاة مع أولادنا في منازلنا، وحدنا هذا الفيروس، وساهم في ذلك إجراءات حكومتنا وقيادتنا الرشيدة في التعامل مع هذه الأزمة.



ركيزة الحياة

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يرى د. محمد عبد الحافظ، خبير التراث الثقافي غير المادي في معهد الشارقة للتراث، أن البيت «هو ركيزة دورة حياة الإنسان من الميلاد إلى الموت، وهو مجمع الأرحام والألفة، ومهد الرؤى والأحلام، وسمة الأسرار والخصوصية، ومكمن الستر والأمن، وعلامة الاتحاد والتضامن».

ويقول عبد الحافظ: إن دلالة البيت تتسع لتصل إلى مصاف «الوطن» و«الهوية» و«الأصل» و«الانتماء». وتتعدد المعاني والمجازات والقيم الرمزية للبيوت، وكان طبيعيّاً أن يمثل «البيت» واحداً من أبرز الحقول الدلالية في الثقافة الشعبية الإنسانية برمتها؛ إذ اشتمل عليه عدد لا يحصى من الأمثال والحكايات والأغاني والمراثي والكنايات والرسوم والحرف والعادات والتقاليد والمعتقدات والمعارف. وقيل: «ربنا يجعل بيت المحسنين عمار»، و«من ترك داره قل مقداره»، و«بيت النتَّاش ما يعلاش»، و«الباب الخراب ما يركب إلا على البيت الخراب»، و«البيت بيت أبونا والغرب دحرونا»، و«البيت بيتك»، و«زي بيت جحا».. إلخ.

ويشير عبد الحافظ إلى وجود البيت كرمز متعدد المعاني في مجال تفسير الأحلام، قائلاً: من رأى أنه يخرج من بيت ضيّق خرج من هَمّ، ويدل البيت بلا سقف وقد طلعت فيه الشمس أو القمر على امرأة تتزوج فيه. والبيت المظلم إشارة إلى امرأة أو رجل بخلق سيئ. ومن التعبيرات الشعبية المعروفة في مصر وغيرها، قول الأمهات: «بيتك بيتك»، لدعوة الأطفال إلى النوم، وهو تعبير مستعار من عالم تربية الطير في البيوت؛ حيث يحشر للمبيت في سكناه، بعد غروب الشمس.

أما على صعيد المجتمع الإماراتي، فيقول عبد الحافظ: عُرِف الإماراتيون باعتدالهم، ونفورهم من التطرف في اعتناق المعتقدات وممارسة الطقوس بشأن عتبة البيت التي تكتنز معاني كثيرة في ثقافات أخرى. وكانت البيوت التقليدية الإماراتية تشيد وفقاً لمنظور متسق مع البيئة والطبيعة والمعتقد الديني؛ إذ حرص الإماراتيون على أن تكون واجهة البيت قبالة شروق الشمس، كما استحسنوا بعض عادات الشعوب الأخرى المتصلة بالفأل الحسن، كذبح خروف عند عتبة البيت الجديد، وعدم كنس أثر الضيف على العتبة بعد ذهابه؛ خشية ألا يعود.



شكراً «كورونا»



خالد تاج، مخرج برنامج «الخط المباشر» في إذاعة وتلفزيون الشارقة بدأ حديثه، قائلاً: عندما تتعرض الأمم والشعوب إلى أزمات ونكسات، هناك من يحب النظر والتركيز على الجانب السلبي فيها، ويُغفل تماماً ما لها من إيجابيات على المجتمع. وفي ظل انتشار «كورونا» في العالم وما خلّفه من قلق وتوتر وخوف في نفوس الكثيرين، قد يرى البعض خطورة الأمر فقط ولكنني أحب أن أنظر إلى جانب الخطورة من زاوية أخرى، وهي: كيف جعلنا هذا الفيروس الخطر نعود مرة أخرى إلى حضن البيت، ونزيد من تواصلنا مع باقي أفراد الأسرة ونرجع بالذكريات والعادات التي كادت أن تندثر؟

ويتابع: للبيت في تراثنا الأصيل وموروثاتنا العربية أهمية كبرى؛ حيث كان هو المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء، ويكتسبون العديد من الخبرات التي تشكل جسر النجاة لهم في معترك الحياة، فجلوس الأسرة حول الجد أو الجدة لسماع الحكايات التراثية والتعلم منها، وما لذلك من دور بارز في المحافظة على هويتنا الوطنية، والتجمع أمام التلفاز؛ للاستماع للبرامج واللعب التقليدي، وما يخلفه من شعور بالسعادة والثقة بالنفس. ولعل هذا ينعكس على تماسك المجتمع، وزيادة الترابط بين أفراده.

عند النظر إلى كل هذه الأشياء وغيرها من العادات والتقاليد الإيجابية التي ارتبطت بوجودنا في البيت والجلوس معاً كأسرة واحدة وتبادل أطراف الحديث نجد الأمر، وفق خالد تاج، ينعكس بالإيجاب على ارتباطنا بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، ناهيك عن الجانب الإيماني؛ المتمثل في تقربنا من الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء؛ لرفع البلاء. وكل ذلك يشير تاج إلى أننا نقول الآن بملء أفواهنا: «شكراً كورونا».