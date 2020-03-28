إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال في كفر قدوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب، أمس الجمعة، فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً.

وذكر الناطق الإعلامي ومنسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت، ما أدى الى إصابة فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاماً بعيار معدني في الرجل عولج ميدانياً من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني. وأشار شتيوي الى أن جنود الاحتلال اعتلوا سطح منزل المواطن عبدالرزاق عامر بعد تحطيم بوابته الرئيسية واستهدافه بقنابل الصوت والرصاص الحي كما استخدموه ثكنة عسكرية لقناصتهم، موضحاً أن الجنود حطموا نوافذ منازل عدد من المواطنين عرف منهم اسامة عامر ومهند عامر الى جانب إعطاب خزان ماء منزلي يعود للمواطن عماد عبداللطيف. وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال تركزت في محيط مسجد عمر بن الخطاب، مبيناً استهداف جنود الاحتلال للمواطنين المتواجدين على أسطح منازلهم بالرصاص المعدني بهدف منعهم من مراقبة تحركات الجنود وإبلاغ الشبان بها. (معا)