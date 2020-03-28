شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسيطر على عدة مناطق غربي البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، عن سيطرة قواته على مدن الجميل ورقدالين وزلطن غربي البلاد، مشيراً إلى أن «هذه المناطق تنعم الآن بالحرية والأمن والأمان بعد طرد قوات حكومة الوفاق منها»، فيما شنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش أمس، غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات الوفاق في منطقة أبوقرين ووادي زمزم، في حين أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري مقتل 103 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طرابلس في الساعات ال 72 الماضية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، إن قوات الجيش تمكنت من «تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن، من سيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين».

واتهم البيان حكومة الوفاق بخرق الهدنة الإنسانية وعدم الالتزام بمخرجات برلين وبوقف إطلاق النار لتركيز الجهود على مكافحة وباء كورونا في البلاد، مشيراً إلى أن التقدم الميداني للجيش جاء بعد فشل الهجوم الذي شنته قوات «الوفاق» على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.

وحذر البيان حكومة الوفاق من أن «مواصلة انتهاك وقف إطلاق النار واستمرارهم في الأعمال القتالية.. سيعرضهم لاستهداف مباشر من قبل قواتنا في جميع الجبهات».

وشنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي أمس، غارات جوية استهدفت مواقع لميليشيات الوفاق في عدة مناطق غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري ليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «سلاح الجو الليبي نفذ ثلاث غارات جوية على مواقع للحشد الميليشياوي في منطقة ابوقرين ووادي زمزم والقداحية»، مؤكداً أن «مسلحي حكومة الوفاق يحشدون لهجوم في منطقة الهيشة وزمزم على مواقع للجيش الليبي».

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وأوضح أنه بعد المراقبة والمتابعة تم رصد مجموعة كبيرة من العربات المسلحة خارجة من مدينة مصراته في اتجاه الهيشة ووادي زمزم للهجوم على قوات الجيش الليبي».

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أعلن مقتل 103 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طرابلس في الساعات ال 72 الماضية.

وأوضح المسماري، أن المرتزقة قتلوا في مواجهات مع الجيش في محاور طرابلس، موضحاً مصرع 35 من فرقة السلطان مراد، و9 من فصيل المعتصم، و27 من فصيلة الحمزات وبينهم القيادي أبوحسن الهنداوي، و8 من جبهة النصرة، و13 من فيلق المجد، و11 لواء الشمال».

وأشار إلى أن «سقوط هذا العدد من الضحايا دفع قادة ما يعرف بالجيش الوطني السوري التابع لتركيا لإصدار تعليمات بمنع نشر أي نعي لهم، ومنع مجالس العزاء، أو إبلاغ أهاليهم دفعة واحدة بل على دفعات وفترات متباعدة وتفادي تسليم جثتين في قرية واحدة».

وأعلنت الولايات المتحدة معارضتها تجدد القتال في طرابلس، داعية إلى تحسين قدرة السلطات الصحية على مكافحة فيروس «كورونا».

ودعت السفيرة كيلي كرافت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، أمس الأول الخميس الجهات الخارجية إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجلس، و«سحب المرتزقة والمعدات العسكرية» على الفور، إضافة إلى دعم الشروط التي تسمح لليبيين بالموافقة على وقف دائم لإطلاق النار.(وكالات)